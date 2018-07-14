بالفيديو.. مشجعو فرنسا يحتفلون قبل النهائي بالساحة الحمراء

ماجد محمد(صدى):

إحتفلت جماهير ومشجعي المنتخب الفرنسي، اليوم السبت، بالساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو.

بثت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو خلال تغطيتها لفاعليات بطولة كأس العالم، أوضح الفيديو تجمع عدد كبير من المشجعين الفرنسيين بالساحة الحمراء، مرددين الأغاني وسط مظاهر إحتفالية قبل لقاء النهائي بيوم.

جاءت هذه الاحتفالات قبيل إنطلاق مباراة الدور النهائي لبطولة كأس العالم 2018 والمقرر عقدها غدًا الأحد بين منتخبي ” فرنسا وكرواتيا ” .