النصر يقتنص ” نور الدين مرابط ” مقابل 10 مليون دولار
تداولت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، أنباء عن تعاقد نادي النصر رسميًا مع اللاعب المغربي ” نور الدين مرابط ” نجم منتخب المغرب و لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، وذلك لمدة ثلاث مواسم.
وكشفت ” التقارير الصحفية ” ، عن أن صفقة شراء اللاعب المغربي تطلبت دفع النصر 4 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليون دولار لـ ” واتفورد ” للحصول على خدمات اللاعب.
فهد[ عدد التعليقات: 1426 ] نشر منذ 24 دقيقة
بالتوفيق ان شاء الله يكون اضافة للفريق
فيصل[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 20 دقيقة
نتمنى التركيز على اللاعبين المحليين
من اجل المنتخب