النصر يقتنص ” نور الدين مرابط ” مقابل 10 مليون دولار

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، أنباء عن تعاقد نادي النصر رسميًا مع اللاعب المغربي ” نور الدين مرابط ” نجم منتخب المغرب و لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، وذلك لمدة ثلاث مواسم.

وكشفت ” التقارير الصحفية ” ، عن أن صفقة شراء اللاعب المغربي تطلبت دفع النصر 4 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليون دولار لـ ” واتفورد ” للحصول على خدمات اللاعب.