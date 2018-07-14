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النصر يقتنص ” نور الدين مرابط ” مقابل 10 مليون دولار

النصر يقتنص ” نور الدين مرابط ” مقابل 10 مليون دولار
ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، أنباء عن تعاقد نادي النصر رسميًا مع اللاعب المغربي ” نور الدين مرابط ” نجم منتخب المغرب و لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، وذلك لمدة ثلاث مواسم.

وكشفت ” التقارير الصحفية ” ، عن أن صفقة شراء اللاعب المغربي تطلبت دفع النصر 4 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليون دولار لـ ” واتفورد ” للحصول على خدمات اللاعب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1426 ] نشر منذ 24 دقيقة

بالتوفيق ان شاء الله يكون اضافة للفريق

[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 20 دقيقة

نتمنى التركيز على اللاعبين المحليين
من اجل المنتخب

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