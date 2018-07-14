حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض . نجران . القصيم ،مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على منطقتي عسير وجازان خاصة الاجزاء الساحلية منها.

كما توقعت أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق واجزاء من وسط المملكة.