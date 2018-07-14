” التجارة ” توضح كيفية اختيار المستلزمات المكتبية لإضافتها إلى السجل التجاري

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، كيفية اختيار المستلزمات المكتبية لإضافتها إلى السجل التجاري.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن على الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بخصوص هذا الشأن.

وقالت الوزارة :عليك اختيار التجارة من قائمة المجال العام، ومن ثم اختيار تجارة الأدوات والآلات والأجهزة من قائمة المجال الخاص، ومن ثم تحديد نشاط البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمجلات المكتبات من القائمة المخصصة للأنشطة.

وأضافت: أن المستلزمات المكتبية تندرج في نطاق التجارة، ورسوم إصدار السجل التجاري الرئيسي 200 ريال للسنة، والسجل التجاري الفرعي 100 ريال للسنة، في حال كان السجل لمؤسسة فردية.