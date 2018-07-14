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” التجارة ” تتفاعل مع شكوى مواطن حول ألعاب خادشة للحياء بينبع

” التجارة ” تتفاعل مع شكوى مواطن حول ألعاب خادشة للحياء بينبع
نايف السالم(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، مع شكوى مواطن حول انتشار ألعاب أطفال خادشة للحياء في أحدى الأسواق التجارية بينبع، والتي نشرتها ” صدى ” .

وأكد المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشأة.

وكان مواطن وثق صورًا لألعاب أطفال خادشة للحياء تباع في إحدى الأسواق التجارية في محافظة ينبع، والتي جاءت فيها اللعبة على هيئة فتاة وشاب في شكل منافيًا للتعاليم الإسلامية وللأعراف.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت يتم منعها من الاسواق وجزاكم الله كل الخير

[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يعطيكم العافية

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