” الفيفا ” يحذر انجلترا بسبب هتافات سياسية
حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، إنجلترا في ظل هتافات جمهورها التي تحمل طابع سياسي خلال مباراة كرواتيا المقامة الأربعاء الماضي في موسكو.
وقرر ” الفيفا ” فرض غرامة 69888.18 دولار على إنجلترا، بسبب خرق اثنان من لاعبي منتخبها قواعد التسويق التي حددها الاتحاد الدولي.
وأوضح أن اثنين من لاعبي إنجلترا عرضا ” علامة تجارية غير مصرح بها على أدوات رياضية ” خلال المباراة مع كرواتيا، في الوقت الذي أطلق فيه مشجعي إنجلترا صيحات تحمل طابعًا سياسيًا في ذات المباراة.
وقال البيان ” تم اتخاذ القرار بعد تحليل الأدلة المتاحة والنظر في كل العوامل المحيطة بما حدث من انتهاكات بما في ذلك حقيقة أن الواقعة سببتها مجموعة صغيرة جدًا من المشجعين ” .
ابو طيف[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 1 ساعة
العقوبات يجب ان تكون في كل الامور مو هذي بس
ابو المجد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههه