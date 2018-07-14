” الفيفا ” يحذر انجلترا بسبب هتافات سياسية

نواف السالم(صدى):

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، إنجلترا في ظل هتافات جمهورها التي تحمل طابع سياسي خلال مباراة كرواتيا المقامة الأربعاء الماضي في موسكو.

وقرر ” الفيفا ” فرض غرامة 69888.18 دولار على إنجلترا، بسبب خرق اثنان من لاعبي منتخبها قواعد التسويق التي حددها الاتحاد الدولي.

وأوضح أن اثنين من لاعبي إنجلترا عرضا ” علامة تجارية غير مصرح بها على أدوات رياضية ” خلال المباراة مع كرواتيا، في الوقت الذي أطلق فيه مشجعي إنجلترا صيحات تحمل طابعًا سياسيًا في ذات المباراة.

وقال البيان ” تم اتخاذ القرار بعد تحليل الأدلة المتاحة والنظر في كل العوامل المحيطة بما حدث من انتهاكات بما في ذلك حقيقة أن الواقعة سببتها مجموعة صغيرة جدًا من المشجعين ” .