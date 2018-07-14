أمانة الرياض: القبض على عامل المواشي وإغلاق حوش لتربية الاغنام و مسلخ بحي الرمال

سعيد العجل(صدى):

باشرت أمانة منطقة الرياض ممثلة بطوارئ صحة البيئة وبمساندة من شرطة الثمامة بلاغ أحد المواطنين حول قيام عامل بجمع مواشي نافقة من موقع بحي الرمال.

وألقت الشرطة القبض على العامل، وتبين أن الوافد يعمل لدى مؤسسة تمارس توصيل طلبات اللحوم إلى الزبائن من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وبالشخوص إلى الموقع تبين وجود حوش لتربية الأغنام ومسلخ غير نظامي، بالإضافة إلى عمالة لا تحمل شهادات صحية، بناء عليه أغلقت الأمانة الموقع واستكملت الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتهيب الأمانة من الإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وصحة اللحوم التي يتم طلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال طلب فاتورة الذبح في أحد المسالخ النظامية للتأكد من الكشف البيطري عليها وسلامتها صحياً.

وقد نوهت الأمانة بتعاون المواطن والمقيم مع عملياتها في الإبلاغ عن أي ملاحظات، مؤكدة حرصها على مباشرة البلاغات التي ترد إليها عبر مركز الأمانة 940 أو التطبيقات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي.