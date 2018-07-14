داليتش: البلد الصغير يرتقب حدث مزلزل ضد فرنسا

طلال الغامدي(صدى):

كشف ” زلاتكو داليتش ” المدير الفني لمنتخب كرواتيا ومدرب الهلال السابق، اليوم السبت، عن عدم وجود أية مخاوف من إصابات كبيرة، قبيل خوض مباراة النهائي بكأس العالم لكرة القدم أمام فرنسا والمقرر عقدها غدًا.

يأتي ذلك في إطار خروج المهاجم ” ماريو مانزوكيتش ” ، والمدافع ” إيفان سترينيتش ” مصابين في وقت متأخر بالمباراة السابقة، وتفوقت كرواتيا بركلات الترجيح على الدنمارك في دور 16 وعلى روسيا في دور الثمانية، بينما فازت على إنجلترا في قبل النهائي بعد وقت إضافي.

وأكد ” داليتش ” ، أن المجموعة بأكملها جاهزة للنهائي رغم غياب خمسة لاعبين عن مران أمس الجمعة، مشيرًا إلى أنه بعدما لعب فريقه ثلاث مباريات متتالية من 120 دقيقة ، فإن البلد الصغير يترقب لحدث مزلزل.

وأضاف ” داليتش ” ، أن ” غدًا نهائي كأس العالم، ويدرك اللاعبون ماذا يعني هذا وما يسعدني أن أي لاعب سيخبرني إن لم يكن في أتم استعداد، لافتًا إلى أنه لا نتمسك بحصص التدريب، ولا توجد حاجة للتدريب بل نحتاج للراحة والاسترخاء.

وأكمل ” داليتش ” ، توجد إصابات بسيطة لكن أتمنى أن يجتازها الجميع اليوم وسيكون كل اللاعبين على استعداد للعب، متابعًا الفوز أو الخسارة غدًا سيكون حدثًا مزلزلًا، وهذا يمنحنا القوة والحافز”.