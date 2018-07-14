بالفيديو.. ” ترامب وماي ” اتفقوا على حد أنشطة إيران بالمنطقة

واشنطن(صدى):

أتفق كلًا من رئيسة الوزراء البريطانية ” تيريزا ماي ” والرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، على مواصلة جهود الحد من أنشطة إيران بالمنطقة ومنعها من الحصول على السلاح النووي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، وأعلن فيه كلا من ” تيريزا ماي و ترامب ” عن البنود التي تم الاتفاق عليها والتي كان من أبرزها الحد من أنشطة إيران.

ومن جانبه قال الناشط السياسي ” صباحي الخزاعي ” ، في مداخلة له على قناة روسيا اليوم الفضائية، إن بريطانيا والولايات المتحدة اتفقوا على أن إيران أصبحت مصدر خطر وقلق بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لأنهم يريدون أن تهدأ المنطقة وتستقر بشكل أفضل من هذا، وذلك بدى واضحًا في الموقف الروسي والذي يعمل على الخروج من سوريا .

وأضاف ” الخزاعي ” ، أيضًا خلال مداخلته أن ترامب يحاول أن يكون وصيًا على الدول الأوروبية وذلك عن طريق وجود علاقات استراتيجية مع بريطانيا، والأمر ذاته يحدث مع المملكة المتحدة وذلك لأنها تسعي لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة لتكون عوضًا لها عن الدول الأوروبية.