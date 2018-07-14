بالفيديو.. أول عائلة تسكن في منزل ثلاثي الأبعاد

باريس(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أول عائلة فرنسية تعيش في منزل ثلاثي الأبعاد، غير تقليدي، به الكثير من المنحنيات وبه الروسمات المطبوعة.

واستغرق المنزل حوال 54 ساعة للطباعة العقار المكون من 4 غرف و4 أشهر للانتهاء من أعمال البناء اللازمة، حيث وصلت تكلفته حوالي 233ألف دولار، مما يجعله أرخص بنسبة 20% من البناء التقليدي.

ويهدف المشروع إلى معرفة ما إذا كان هذا النوع من البناء يمكن أن يصبح الاتجاه السائد للسكن ، وما إذا كان يمكن تطبيق مبادئه على المباني العامة الأخرى.