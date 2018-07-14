بالفيديو.. أول عائلة تسكن في منزل ثلاثي الأبعاد
أظهر مقطع فيديو، أول عائلة فرنسية تعيش في منزل ثلاثي الأبعاد، غير تقليدي، به الكثير من المنحنيات وبه الروسمات المطبوعة.
واستغرق المنزل حوال 54 ساعة للطباعة العقار المكون من 4 غرف و4 أشهر للانتهاء من أعمال البناء اللازمة، حيث وصلت تكلفته حوالي 233ألف دولار، مما يجعله أرخص بنسبة 20% من البناء التقليدي.
ويهدف المشروع إلى معرفة ما إذا كان هذا النوع من البناء يمكن أن يصبح الاتجاه السائد للسكن ، وما إذا كان يمكن تطبيق مبادئه على المباني العامة الأخرى.
qlq[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 39 دقيقة
ممتاز