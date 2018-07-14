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11 ألف طالب وطالبة التحقوا في الفصل الصيفي بالرياض

11 ألف طالب وطالبة التحقوا في الفصل الصيفي بالرياض
عبدالرحمن الزهراني(صدى):

بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين في الفصل الصيفي في تعليم الرياض لهذا العام 11484 طالبًا وطالبة .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الطلاب والطالبات يدرسون في 28 مدرسة موزعة جغرافياً على منطقة الرياض ، ويقوم بتعليمهم 350 معلمًا و ٢٧٠ معلمة وتم توفير جميع الإمكانات من كتب ومستلزمات أخرى بالشكل الذي يستطيعون فيه الدراسة في جو مريح ومثالي .

من جانب ذي صلة زارت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) ريم بنت محمد الراشد المدرسة الثانوية ١١٧ بحي المروج حيث أثنت على ما لمسته من استعداد وتنظيم لاستقبال الطالبات خلال جولتها الميدانية على المدرسة و مرافقها وقدمت أثناء زيارتها دعمها وتشجيعها للطالبات بعد مناقشتهن وأخذ مرئياتهن .

الجدير بالذكر أن اختبارات الفصل الصيفي ستبدأ يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 1439هـ .


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