11 ألف طالب وطالبة التحقوا في الفصل الصيفي بالرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين في الفصل الصيفي في تعليم الرياض لهذا العام 11484 طالبًا وطالبة .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الطلاب والطالبات يدرسون في 28 مدرسة موزعة جغرافياً على منطقة الرياض ، ويقوم بتعليمهم 350 معلمًا و ٢٧٠ معلمة وتم توفير جميع الإمكانات من كتب ومستلزمات أخرى بالشكل الذي يستطيعون فيه الدراسة في جو مريح ومثالي .

من جانب ذي صلة زارت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) ريم بنت محمد الراشد المدرسة الثانوية ١١٧ بحي المروج حيث أثنت على ما لمسته من استعداد وتنظيم لاستقبال الطالبات خلال جولتها الميدانية على المدرسة و مرافقها وقدمت أثناء زيارتها دعمها وتشجيعها للطالبات بعد مناقشتهن وأخذ مرئياتهن .

الجدير بالذكر أن اختبارات الفصل الصيفي ستبدأ يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 1439هـ .