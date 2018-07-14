” تيريزا ماي ” تثير الجدل بالجهاز الملصق على ذراعها

لندن(صدى):

حالة من الجدل والتساؤلات أثارتها رئيسة الوزراء البريطانية ” تيريزا ماي ” ، وذلك بعد ظهورها خلال العشاء مع الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، مرتدية جهازًا غريبًا على يدها.

أعدت ” تيريزا ماي ” مأدبة عشاء في قصر ” بلينهيم ” شارك فيها 150 شخص بينهم وزراء حكومة بريطانيا، ضمن إجراءات استقبال الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى بريطانيا في زيارة عمل رسمية.

وحضرت ” ماي ” الحفلة برفقة زوجها ” فيليب ” مرتدية فستان سهرة طويلا أرجواني اللون يحف بالأرض ولم يغط ذراعيها، مما أظهر للجماهير ملصقًا دوريًا كان على ساعدها الأيسر.

وأكدت ” وسائل إعلام ” بريطانية، أن الملصق هو جهاز إلكتروني صغير خاص بمراقبة مستوى السكر في الدم ويستخدمه المرضي بهدف معرفة متى يجب حقن الأنسولين.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن هذا الجهاز يوضع على يد المريض ويعمل على تحليل مستوى السكر في الدم بواسطة إبرة صغيرة ليرسل بعد ذلك المعلومات إلى الهاتف أو ساعة اليد.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزاراء البريطانية أعلنت في وقت سابق أنها مصابة بمرض السكري من النوع الأول، الأمر الذي يعني أن عليها حقن الأنسولين كل مرة خلال تناولها الطعام.