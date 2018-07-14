بالفيديو.. مطوع يتجنب مصافحة وزيرة أثناء تسلمه جائزة

الجزائر(صدى):

تعرضت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية ” نورية بن غبريط ” ، إلى موقف محرج، اليوم السبت، من قبل أحد الأشخاص المنتمين للتيار السلفي بالجزائر، وذلك بعد تجنبه لمصافحتها أو النظر إليها أثناء تسلمه جائزة من مقدمة من قبل الوزارة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوضح عدم مصافحة أحد الأشخاص المنتمين للتيار السلفي بالجزائر للوزيرة أثناء تسليمها الجائزة له، وعدم النظر إليها.