بالفيديو.. سيور الحقائب تعاني من التلف بمطار الملك خالد

نايف السالم(صدى):

يعاني الكثير من المسافرين بمطار الملك خالد الدولي من تلف حقائبهم وأمتعتهم، وفقدانهم لها في بعض الأحيان.

وكشف مقطع فيديو حصلت عليه ” صدى ” عن أسباب تلف حقائب المسافرين، حيث تعاني بعض سيور الحقائب بالمطار والتي تتجاوز عمرها 38 عامًا من التلف.

وأوضح مقطع الفيديو أن أطراف السير حادة جدًا ولا يوجد بها ربل واقي، ما يؤدي إلى تمزيق الحقائب.