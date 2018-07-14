بالفيديو.. سيور الحقائب تعاني من التلف بمطار الملك خالد
يعاني الكثير من المسافرين بمطار الملك خالد الدولي من تلف حقائبهم وأمتعتهم، وفقدانهم لها في بعض الأحيان.
وكشف مقطع فيديو حصلت عليه ” صدى ” عن أسباب تلف حقائب المسافرين، حيث تعاني بعض سيور الحقائب بالمطار والتي تتجاوز عمرها 38 عامًا من التلف.
وأوضح مقطع الفيديو أن أطراف السير حادة جدًا ولا يوجد بها ربل واقي، ما يؤدي إلى تمزيق الحقائب.
فهد[ عدد التعليقات: 1426 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب الصيانة والتجديد والمتابعة من وقت لاخر
حتى ما يتعل المواطن من الخدمة
تركي[ عدد التعليقات: 1426 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما يصح ها الاذى
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30874 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذا وهو مطار دولي🤔
qlq[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 26 دقيقة
الصيانة والمتابعة