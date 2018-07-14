الأمير خالد الفيصل يتسلم تقرير أعمال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة رمضان الماضي

جدة(صدى):

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، تقريراً عن نتائج أعمال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان الماضي.

ولدى استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي، قدّم سموه شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الجهود التي بذلوها خلال شهر رمضان، مهنئاً إياهم بنجاح الخطة، ومؤكداً سموه في ذات الوقت على ضرورة التحضير المبكّر لخطّة موسم حج العام الحالي، بهدف تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لضيوف الرحمن.

وبحسب التقرير فإن الخطة شملت كافة أعمال العمليات والتوعية والإسناد والدعم والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، إضافة لأعمال الوقاية من المخاطر والسلامة والتدخل لمباشرة كافة البلاغات عن الحوادث من خلال انتشار وحدات الدفاع المدني وفرق التدخل السريع الثابتة والمتحركة والموسمية في جميع أرجاء العاصمة المقدسة، مع مراعاة المتغيرات المرتبطة بانتشار الكثافة البشرية وأوقات الذروة خلال الشهر الكريم، وكذلك أعمال قوة الدفاع المدني بالحرم الشريف وتميز الخدمات التطوعية التي قدمت.

من جهته عبّر اللواء المطرفي نيابة عن كافة منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، عن شكره للأمير خالد الفيصل على متابعته الدائمة وتوجيهاته، والتي كان لها الدور الكبير بعد توفيق الله في نجاح الخطة.