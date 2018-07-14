بالفيديو.. مواطن يزوج سائقه من ” خادمته ” ويتكفل بجميع التكاليف

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو اليوم السبت، مواطن قرر أن يزوِّج ” سائقه ” من ” خادمته ” ويتكفل بدفع جميع تكاليف الزواج.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه موقف إنساني جميل من المواطن.