بالفيديو.. مواطن يزوج سائقه من ” خادمته ” ويتكفل بجميع التكاليف
أظهر مقطع فيديو اليوم السبت، مواطن قرر أن يزوِّج ” سائقه ” من ” خادمته ” ويتكفل بدفع جميع تكاليف الزواج.
وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه موقف إنساني جميل من المواطن.
فيصل[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله كل خير
ياليت كل القادرين يعملوا كذا
نوير[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك لهم
والله يعطيك العافية ويجعله بميزان حسناتك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30874 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلي بسوي مثله
وأقترح على أخوي يزوج خدامته من السواق
بس لازم كيمرات وتصوير وبروفه
وإذا الصحف ماتنشر المقطع
بكنسل ومابزوجهم😉
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 58 دقيقة
يمكن العريس مو السائق
هو الكفيل
بمشيها على ام العيال
👹