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بالفيديو.. مواطن يزوج سائقه من ” خادمته ” ويتكفل بجميع التكاليف

بالفيديو.. مواطن يزوج سائقه من ” خادمته ” ويتكفل بجميع التكاليف
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو اليوم السبت، مواطن قرر أن يزوِّج ” سائقه ” من ” خادمته ” ويتكفل بدفع جميع تكاليف الزواج.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه موقف إنساني جميل من المواطن.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله كل خير
ياليت كل القادرين يعملوا كذا

[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 2 ساعتين

الف مبروك لهم
والله يعطيك العافية ويجعله بميزان حسناتك

[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 58 دقيقة

يمكن العريس مو السائق
هو الكفيل
بمشيها على ام العيال
👹

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