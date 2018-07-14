ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الباكستاني

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً بجنوب غرب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً بجنوب غرب البلاد وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ” .