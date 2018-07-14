خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الباكستاني

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً بجنوب غرب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : ” تلقينا نبأ الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً بجنوب غرب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم والشعب الباكستاني الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .