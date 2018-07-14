ضبط مصري قتل نجله لتعديه الجنسي على الأطفال

القاهرة(صدى):

تمكنت قوات الأمن بمنطقة حلوان، من ضبط أب مصري يبلغ من العمر 47 عام، قام بخنق ولده البالغ من العمر 16 عام حتى فارق الحياة بين يديه، وذلك بعد فشله في ردع نجله عن التعدي جنسيًا على جاره.

بدأت القصة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد بمقتل الشاب ” ع.أ ” وعلى جثته آثار الإصابة بخدوش بالوجه وخنق بالرقبة.

كان الأب الذي يعمل ” قهوجي ” قدم بلاغ لأجهزة الأمن، بأنه عثر على جثة نجله ملقاة أمام المنزل، فقام بنقل الجثة لسكنه بمعاونة الأهالي، وبعد التحريات الأمنية وتشديد السؤال على الوالد إعترف أنه ارتكب الجريمة مبررًا فعلته بأنه على خلاف دائم مع نجله لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة.

وذكرت التقارير الجنائية، أن اعترافات الأب تضمنت الأتي ” المجني عليه حاول استدراج أحد الصبية للشقة للتعدي عليه جنسيًا، إلا أن الأخير تمكن من الهرب وأخبر أهله وعقب افتضاح أمره لاذ بالفرار ” .

وأكمل الأب، ” أنّ المجني عليه أصر على الإيقاع بصبية من جيرانه للاعتداء عليهم جنسيًا، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما وقام الابن بالتعدي على أبيه بالسب والشتم، ما أثار حفيظته فقام بخنقه باستخدام شال أبيض كان يرتديه حتى تأكد من وفاته وقام بنقل الجثة لخارج عقار سكنه لإبعاد الشبهة عن نفسه ” .

من جانبها قامت أجهزة الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة لتتولى بدورها التحقيق.