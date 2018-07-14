بالصور .. انطلاق سكودا RS كهربائية واحتمالات لعودة فابيا RS

كارديف(صدى):

تضم عائلة RS من سكودا أوكتافيا RS فقط ، ولكن هذا الوضع سيتغير في الشهور المقبلة مع اطلاق كودياك RS التي تعتبر أسرع سيارة متعددة استخدامات بسبعة مقاعد على حلبة النوربورجرينج ، فيما تخطط الشركة لتقديم موديل RS ثالث سيتمثل في نسخة كهربائية بالكامل .

وأكد رئيس التسويق والمبيعات في الشركة ان الموديل الكهربائي بعلامة RS قيد التطوير في الوقت الحالي.

وربما لا تكون السيارة نسخة تركز على الاداء حسب قول مدير التسويق والمبيعات آلاين فافي الذي أكد أنها ستركز بصورة أكبر على التصميم وتجربة القيادة بالرغم من شعار RS الرياضي ومن المقرر بدء مبيعات هذه السيارة التي يتوقع أن تكون متعددة الاستخدامات في عام 2022 ولكن اكون أول سيارة كهربائية بالكامل من سكودا بعد طرحها سيتيجو الكهربائية.

وتتوقع الشركة أن تعاود تقديم موديل فابيا RS من جديد حيث تري الشركة أن هناك سوق لنسخة هاتشباك سوبر ميني عالية الأداء في الوقت الحالي.