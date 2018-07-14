بالصور.. سهير رمزي تثير الجدل بشخصية ” ميكي ماوس “

أماني الغامدي(صدى):

واصلت النجمة المصرية سهير رمزي، تصرفاتها التي اعتادت أن تثير الجدل بها بين جمهورها، والمتعلقه دائمًا بالحجاب.

ونشرت ” سهير رمزي ” على صفحتها الشخصية على ” انستجرام ” ، صورتين إحداهما بدون غطاء للرأس ونضارة شمسية كبيرة، مستخدمة شخصية على هيئة ” ميكي ماوس ” .

وأثارت هذه الصورة ضجة كبيرة بين جمهورها، منتقدين ارتدائها للحجاب وعدم التزامها له، مطالبين إياها باحترام عمرها.

يُذكر أن سهير رمزت ردت سابقًا على منتقديها، مؤكده أنها محتشمة وليست محجبة، وكل ما تفعله أنها ترتدي ملابس محتشمة وتغطي شعرها بأي شيء، سواء بوشاح أو قبعة.