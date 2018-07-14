بالفيديو.. مذيع لبناني يثير الجدل بمعلوماته عن خيانة تامر حسني لزوجته بسمة

أماني الغامدي(صدى):

أثار المذيع اللبناني إيلي باسيل الجدل بعد أن خرج بتصريحات مثيرة حول خيانة تامر حسنى لزوجته المغربية بسمة بوسيل، مؤكدًا أن تامر حسني على علاقة بفتاة ليست مغربية وأنها ليست المرة الأولى التي يخون فيها زوجته.

وأشار المذيع إلى أنه يعلم جميع التفاصيل حول الفتاة التى يرتبط بها تامر حسني حالياً لكنه لا يريد فضح الأمر.

وجاء ذلك برغم من نفي بسمة هذه الشائعات قائلة: إن كل ما يقال غير صحيح فالخيانة لا تتوقف فقط على الخيانة الزوجية، حيث ظن الجمهور خيانة تامر حسني لها بعد أن كتبت على إنستجرام : إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت.