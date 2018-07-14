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بالفيديو.. لحظة اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف وابنته

بالفيديو.. لحظة اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف وابنته
إسلام آباد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وابنته، بعد عودتهما إلى باكستان.

وكانت السلطات الباكستانية اعتقلت رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته مريم فور وصولهما إلى باكستان؛ لتنفيذ حكم السجن 10 سنوات في تهم فساد.

وأجبر رئيس الوزراء نواز شريف على الاستقالة من منصبه بعد التحقيق معه في تهم فساد، وحكم عليه غيابيًا بالسجن لعشر سنوات الأسبوع الماضي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 31 دقيقة

وايش اللي رجعهم اذا عليهم حكم

[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 30 دقيقة

وليش معه بنته والله هي خسارة في الحبس هههههههههه

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