” الخضري ” يعود للظهور عبر الإخبارية السعودية

عادل الحربي(صدى):

يطل المستشار الإعلامي خالد الخضيري، على شاشة قناة الإخبارية السعودية، ابتداءً من الأحد القادم، في عودة له للظهور على الشاشة مرة أخرى.

ويعود ” الخضري ” إلى الشاشة كضيف دائم من خلال برنامج ” طبعة المشاهد ” على قناة الإخبارية؛ للقيام بتحليل وقراءة ما بين السطور للاحداث المحلية والدولية الأبرز.

وكان خالد الخضري قد ظهر مع البرنامج بشكل منتظم خلال الدورات الماضية، كما أنه صاحب أول سلسلة دراسات إعلامية بعنوان ” الصحافة فن ومهنة ” ، وهي ثلاث مجلدات مطبوعة تتناول قراءات ونظريات تم تطبيقها على الصحافة السعودية، وباتت من المراجع التي تدرس في الجامعات السعودية.