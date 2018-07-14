الشباب ينهي إجراءت المخالصة المالية لـ عمرو بركات

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، اليوم السبت، إنتهاء إجراءات توقيع المخالصة المالية مع المحترف المصري ” عمرو بركات ” ، كما قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الشباب قررت في وقت سابق إنهاء التعاقد مع عدد من لاعبيها خلال الفترة المقبلة، وإيجاد بدائل لضمها للقائمة.

وكانت أولى إختيارات الإدارة هي الاستغناء عن كلا من العراقي سعد عبد الأمير، والليبي مؤيد اللافي، والمصري عمرو بركات والتشيلي سبيستيان أوبيلا ؛ نظرًا لعدم تقديم المستوى المأمول منهم منذ قدومهم إلى الفريق.