بالفيديو.. شاكيرا تشعل مهرجان الأرز في لبنان برقصها المثير

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت النجمة العالمية شاكيرا ، مهرجان الأرز بأرض أجدادها ” لبنان ” بغنائها ورقصاتها المثيرة .

حيث أحيت شاكيرا حفلاً في مهرجانات الأرز الدولية على قمة جبل في لبنان موطن أجدادها.

واحتشد الآلاف لسماع المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية قرب “ غابة أرز الرب ” في شمال لبنان، حيث قالت إنها فخورة بالغناء في أرض الأجداد.