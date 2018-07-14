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بالفيديو.. شاكيرا تشعل مهرجان الأرز في لبنان برقصها المثير

بالفيديو.. شاكيرا تشعل مهرجان الأرز في لبنان برقصها المثير
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت النجمة العالمية شاكيرا ، مهرجان الأرز بأرض أجدادها ” لبنان ” بغنائها ورقصاتها المثيرة .

حيث أحيت شاكيرا حفلاً في مهرجانات الأرز الدولية على قمة جبل في لبنان موطن أجدادها.

واحتشد الآلاف لسماع المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية قرب “ غابة أرز الرب ” في شمال لبنان، حيث قالت إنها فخورة بالغناء في أرض الأجداد.

. #شاكيرا في لبنان للمشاركة في مهرجانات الأرز الدولية🌸 . . . . . . . . . . . . . . #اسيل_عمران #لجين_عمران #مسلسلات #بلقيس_فتحي #دكتوره_خلود #خلود_الصغيره #رهف_العنزي #وله_السحيم #رند_الشهيلي #غاده_السحيم #افنان_الباتل #ملاك_الحسيني #احلام_الشامسي #هنادي_الكندري #هنادي_الكندري #نهى_نبيل #دانه_الطويرش #فوز_الفهد #صمود_الكندري #شجون_الهاجري #هيا_عبدالسلام #هيا_الشعيبي #روى_الصبان #روان_بن_حسين #نصره_الحربي #كابتن_ريما #ترند

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