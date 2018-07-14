بالصور.. استقبال أول رحلة لحجاج بيت الله بالورود وماء زمزم

عادل الحربي(صدى):

وصلت أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، اليوم السبت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قادمة من مملكة ماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة.

واستقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد الهويش، وعدد من المسؤولين، الحجاج في المطار بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور والحلويات، إضافة لعدد من عبوات ماء زمزم.