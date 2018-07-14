ضبط موقع لصناعة ” المسكر ” بجدة
ضبطت شرطة محافظة جدة مساء أمس الجمعة، موقع لصناعة المسكر تُديره عصابة من الوافدين الأفارقة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وتستمر الشرطة في البحث عن مخالفين أو جناة حتى الآن، من خلال فرق أمنية تدعمها عدد من الجهات الأخرى.
يُذكر أن شرطة جدة قامت بحملة دهم؛ لتمشيط المزارع المحيطة بطريق ” هدى الشام ” في المناطق المتاخمة لحي بريمان شمال شرقي المحافظة.
طلال[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله ان القلب ليحزن علي هذا الزمن حسبي الله ونعم الوكيل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1199 ] نشر منذ 9 دقائق
ينبغي ان يتم التشدد في القوانين والعقوبات علي امثالهم ليكونوا عبره لامثالهم