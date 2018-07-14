ضبط موقع لصناعة ” المسكر ” بجدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة محافظة جدة مساء أمس الجمعة، موقع لصناعة المسكر تُديره عصابة من الوافدين الأفارقة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وتستمر الشرطة في البحث عن مخالفين أو جناة حتى الآن، من خلال فرق أمنية تدعمها عدد من الجهات الأخرى.

يُذكر أن شرطة جدة قامت بحملة دهم؛ لتمشيط المزارع المحيطة بطريق ” هدى الشام ” في المناطق المتاخمة لحي بريمان شمال شرقي المحافظة.