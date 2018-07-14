بالصور.. رؤى الصبان تستقبل الصيف بإطلالة ساحرة

أماني الغامدي(صدى):

استقبلت الإعلامية رؤى الصبان الصيف بإطلالة مميزة؛ حيث ظهرت بقصة شعر جديدة، وفساتين جديدة صيفية.

وأوضحت ” رؤى الصبان ” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” أن ذلك بالإضافة إلى: ” إكسسوارات جديدة وأحزمة من شي إن خذو نظرة عليهم يا بنات وعشان توفرون ٢٥٪ من ضمن مفاجآت الصيف اللي تقدرون تتمتعون فيها لتاريخ ٣١يوليو لدى شين استخدموا الكود التالي: DSS25 ”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة رؤى الصبان؛ معربين عن إعجابهم بتميزها وبجمالها.