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بالصور.. رؤى الصبان تستقبل الصيف بإطلالة ساحرة

بالصور.. رؤى الصبان تستقبل الصيف بإطلالة ساحرة
أماني الغامدي(صدى):

استقبلت الإعلامية رؤى الصبان الصيف بإطلالة مميزة؛ حيث ظهرت بقصة شعر جديدة، وفساتين جديدة صيفية.

وأوضحت ” رؤى الصبان ” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” أن ذلك بالإضافة إلى: ” إكسسوارات جديدة وأحزمة من شي إن خذو نظرة عليهم يا بنات وعشان توفرون ٢٥٪ من ضمن مفاجآت الصيف اللي تقدرون تتمتعون فيها لتاريخ ٣١يوليو لدى شين استخدموا الكود التالي: DSS25 ”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة رؤى الصبان؛ معربين عن إعجابهم بتميزها وبجمالها.


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