بوجبا على رادار برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن قيام مينو رايولا، وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعرض اللاعب على برشلونة الإسباني، قائلًا لمسؤولي البارسا أن بوجبا، يرغب في الرحيل عن الفريق الإنجليزي، وذلك لأنه لا يشعر بالراحة رفقة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر.

وأوضحت أن وكيل أعمال اللاعب، تواجد في مدينة برشلونة لسبب غير معلوم، وذلك في الأيام القليلة الماضية، لكنه تحدث مع إدارة البارسا عن هذا الأمر، لافتةً إلى أنه يعلم أن النادي الكتالوني كان مهتمًا بخدمات اللاعب في 2015.

وأشارت إلى أن بوجبا مغرم بأسلوب لعب البلوجرانا، ويتمنى الانضمام للفريق، وذلك في ظل العلاقة السيئة التي تربطه بمدربه البرتغالي في مانشستر يونايتد؛ كما أن برشلونة قد يتحرك لضم اللاعب في حالة توصله لاتفاق لخفض رسوم انتقاله وراتبه.