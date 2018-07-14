  • السبت 14

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. كارفاخال يصدم جماهير ريال مدريد ويدخن ” الأرجيلة “

بالصور.. كارفاخال يصدم جماهير ريال مدريد ويدخن ” الأرجيلة “

بالصور.. كارفاخال يصدم جماهير ريال مدريد ويدخن ” الأرجيلة “
ماجد محمد(صدى):

صدم داني كارفاخال، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني، جماهير النادي الملكي خلال قضائه عطلته الصيفي في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأظهرت مجموعة من الصور ” كارفاخال ” وهو يقوم بتدخين ” الأرجيلة ” في واقعة ستتسبب في صدمة قوية لجميع جماهير نادي العاصمة الإسبانية مدريد التي تعشق اللاعب.

وعانى ” كارفاخال ” خلال الموسم الماضي من أزمة قلبية قربته بقوة من اعتزال كرة القدم، لكنه قاوم المرض وتعافى بشكل كبير وعاد لممارسة كرة القدم من جديد.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذا دليل ان الشيشة مفيدة 😁🚬

[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 42 دقيقة

خله يشيش مضايق من رحيل الدون تو عاد معه بنزيما كل عرضيه هدف من بنزيما😂

[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 41 دقيقة

المشكلة عنده القلب

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 41 دقيقة

قال ايش قال داء، ظالمين حنا الدخان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *