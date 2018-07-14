بالصور.. كارفاخال يصدم جماهير ريال مدريد ويدخن ” الأرجيلة “
صدم داني كارفاخال، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني، جماهير النادي الملكي خلال قضائه عطلته الصيفي في جزيرة إيبيزا الإسبانية.
وأظهرت مجموعة من الصور ” كارفاخال ” وهو يقوم بتدخين ” الأرجيلة ” في واقعة ستتسبب في صدمة قوية لجميع جماهير نادي العاصمة الإسبانية مدريد التي تعشق اللاعب.
وعانى ” كارفاخال ” خلال الموسم الماضي من أزمة قلبية قربته بقوة من اعتزال كرة القدم، لكنه قاوم المرض وتعافى بشكل كبير وعاد لممارسة كرة القدم من جديد.
طلال[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا دليل ان الشيشة مفيدة 😁🚬
ماجد[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 42 دقيقة
خله يشيش مضايق من رحيل الدون تو عاد معه بنزيما كل عرضيه هدف من بنزيما😂
عمار[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 41 دقيقة
المشكلة عنده القلب
محمد[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 41 دقيقة
قال ايش قال داء، ظالمين حنا الدخان