بالصور.. كارفاخال يصدم جماهير ريال مدريد ويدخن ” الأرجيلة “

ماجد محمد(صدى):

صدم داني كارفاخال، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني، جماهير النادي الملكي خلال قضائه عطلته الصيفي في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأظهرت مجموعة من الصور ” كارفاخال ” وهو يقوم بتدخين ” الأرجيلة ” في واقعة ستتسبب في صدمة قوية لجميع جماهير نادي العاصمة الإسبانية مدريد التي تعشق اللاعب.

وعانى ” كارفاخال ” خلال الموسم الماضي من أزمة قلبية قربته بقوة من اعتزال كرة القدم، لكنه قاوم المرض وتعافى بشكل كبير وعاد لممارسة كرة القدم من جديد.