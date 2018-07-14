بالصور.. الكثبان الرملية تبتلع معالم طريق ” الليث – أضم “

عادل الحربي(صدى):

أخفت الكثبان الرملية معالم مساحةً كبيرةً من الطريق الرابط بين محافظتي الليث وأضم، والذي يمر بمثلث مركز مراج، جنوب غربي محافظة أضم، والذي يُشكل خطرًا محتومًا على مرتاديه ليلاً.

حيث أعرب مرتادي هذا الطريق عن قلقهم مما قد تسببه تلك الكثبان الرملية من حوادث مرورية؛ خاصة مع ما تشهده المنطقة هذه الفترة من رياح مثيرة للأتربة والغبار.

من الجدير بالذكر أن أهالي المحافظتين تداولوا رسائل يحذرون فيها مرتادي الطريق من الكثبان الرملية؛ وذلك وسط غياب الجهات المختصة؛ لرفع الضرر عنهم.