” العمل ” : احتساب المواطنين العاملين بدوام جزئي بنصف عامل وطني

علي القحطاني (صدى):

بيّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المواطنين العاملين بدوام جزئي لدى المنشآت، يتم احتسابهم في نظام ” نطاقات ” بنصف عامل وطني، مشترطة ألا يقل راتب العامل عن 1500 ريال.

كما اشترطت العمل في ذلك، ألا يكون العامل مسجلًا لدى ” التأمينات ” لحساب أكثر من منشأتين بنظام دوام جزئي، أو مسجلًا لحساب منشأة أحرى بنظام دوام كامل.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة، أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتم احتسابهم بـ 4 عمال وطنيين، وذلك بشرط عدم تجاوز العاملين من هذه الفئة نسبة 10% من مجموع العاملين في الكيان الواحد.

وأشارت ” العمل ” ، إلى أنه سيتم احتساب أي عامل من ذوي الإعاقة يزيد على النسبة المحددة كعامل وطني واحد، مبيّنة أن العمالة التي نُفذ بحقها عقوبة سجن وباشرت العمل بدوام كامل، يتم احتسابها بعمالة وطنية لمدة عامين من انتهاء عقوبة السجن، وعليه، يتم احتسابها كعامل وطني واحد بعد انقضاء العامين.

فيما لفتت الوزارة، إلى أنه يتم تطبيق نظام حماية الأجور لهذه الفئة.