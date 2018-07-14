حساب المواطن يفاجئ شخصا بإيداع 82 ريالا فقط بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرض مواطن من محافظة الطائف لمفاجأة؛ حينا صدم بإيداع مبلغ 82 ريالًا فقط من برنامج ” حساب المواطن ” من دفعة شهر يوليو، وذلك رغم أن الحد الأدنى من الدعم للمستفيد من البرنامج هو 300 ريال.

ومن جانبها، أكدت مصادر أن المواطن كان يتلقى مبلغًا شهريًّا من حساب المواطن قدره 382 ريالًا إلا أنه فوجئ هذا الشهر بإيداع مبلغ 82 ريالًا فقط، ما دفعه للاعتراض على ذلك.

وأشارت إلى أن فريق العلاقات العامة لحساب المواطن تواصل مع الشخص، وقدموا له اعتذارًا عن نقص المبلغ بسبب خطأ فني، على أن يتم إيداع بقية المبلغ في الدفعة التالية.