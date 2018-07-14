ظهور سيارة ” إندروبيوم D-1 ” الكهربائية الخارقة بقوة 1800 حصان بمعرض جنيف

جنيف(صدى):

ظهرت سيارة Dendrobium D-1 الكهربائية الخارقة التجريبية في معرض جنيف للسيارات 2017 وظهرت بتصميم مستقبلي حديث ووعدت بتوفير أداء جنوني ، والآن عادت الشركة لتعلن عن تخطيطها لانتاج السيارة في بريطانيا وادعت الشركة أن السيارة تأتي بقوة 1800 حصان وعزم دوران 2000 نيوتن متر .

وتنوي شركة Dendrobium كشف مزيد من التفاصيل بخصوص الشحن السريع للسيارة وستعرض السيارة بصورة أفضل في معرض صالون بريفي في قصر بلنهايم من 30 أغسطس الي 1 سبتمبر. والتطوير جاري على السيارة المرتقبة التي ينتظر أن يبلغ وزنها 1750 كجم مع جسم مصنع بالكامل من ألياف الكربون مع أبواب خاصة تفتح لأعلى وللخارج .

ولم تعلن الشركة تفاصيل الاداء الخاص بالسيارة ولكن النسخة التجريبية منها كانت تتسارع في 2.7 ثانية وسرعتها القصوى 322 كم في الساعة.