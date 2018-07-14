بالصور.. صخرة تنهي حياة وافد ببلجرشي

حامد العمري(صدى):

قامت فرق الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة اليوم، باستخراج جثمان وافد سقطت عليه صخرة ضخمة أثناء العمل في أحد المواقع القريبة من جبل حزنة بالمحافظة، مما تسبب في وفاته أسفل الصخرة.

وبحسب المعلومات المتناقلة ، فإن وافداً آسيوياً كان يعمل على معده ثقيله، صباح اليوم السبت، وتعرض للسقوط في الموقع وسقطت عليه صخرة ضخمة استقر أسفلها ما أدى لوفاته على الفور؛ حيث انتقلت فرق الإنقاذ للموقع وانتشال الجثمان وتسليم الحادثة للجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها.