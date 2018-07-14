نادي الطلبة السعوديين في الأردن يقيم معرض ” الأحساء تراثنا “

سعيد العجل(صدى):

اقام نادي الطلبة السعوديين في العاصمة الاردنية عمان مساء امس ، بالتعاون مع الملحقية الثقافية في سفارة المملكة لدى الاردن ، معرض بعنوان” الأحساء تراثنا ” إحتفالاً بضم واحة الاحساء لقائمة اليونسكو للتراث العالمي.

واعرب طلبة النادي عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو.

وثمنوا جهود القيادة الرشيدة في دعم ملف تسجيل الأحساء في اليونسكو ودعمها واهتمامها بجميع محافظات المملكة، مقدمين الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجهوده الكبيرة في دعم هذا الملف، وقالوا ، أن تسجيل واحة الأحساء في قائمة اليونسكو ، سيكون له آثاراً إيجابية كبيرة في المستقبل اقتصادية وسياحية وثقافية على الأحساء بشكل خاص ، والمملكة عموماً.

واشتمل المعرض، صوراً عن أبرز المعالم التراثية في الاحساء ، وبجانب كل لوحة عضو من نادي الطلبة يقدم شرحًا مبسطًا عن اللوحة ، ويجيب عن اي استفسار من الحضور والضيوف.

كما ضم المعرض ، عرضاً عن ادوات صناعة الفخّار الذي تشتهر به منطقة الاحساء ، بالاضافة الى نقش الحناء على الكفوف.

وشهد المعرض حضورا مميزاً من الطلبة وابناء الجالية السعودية، بالاضافة الى اردنيين ؛ تزين بصور للأطفال محتفين بالاحساء عن طريق رسم الحناء على أيديهم ولبس الزي الوطني .