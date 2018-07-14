تعليم الطائف جاهز لبرامج التدريب الصيفي غدا

الطائف(صدى):

أعلنت إدارة تعليم الطائف جاهزيتها لاستقبال المعلمين والمعلمات المسجلين في البرامج الصيفية والانتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة منذ وقت مبكر وبما يحقق أهداف مشروع التدريب الصيفي والمقرر تنفيذه يوم غد.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن الإدارة سخرت كافة الامكانات مع توفير المناخ الملائم والبيئة التدريبية المناسبة لإنجاح التدريب للبرامج الصيفية، مقدماً شكره وتقديره لإدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات وكذلك اللجان الاشرافية للمشروع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في الاعداد والتخطيط والمتابعة متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

يذكر انه تم تحديد 15 قاعة تدريبية لدى البنين شملت القاعات التدريبية في مركز التدريب والنشاط والارشاد الطلابي ونادي حي عمار بن ياسر، فيما حددت 29 قاعة تدريبية للبنات في كل من مركز التدريب للبنات و مركز الطائف العلمي ومكتب التعليم بشرق الطائف ومكتب التعليم بجنوب الطائف ومكتب التعليم بميسان.