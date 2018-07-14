انطلاق مهرجان ” صيف الشرقية ” بالدمام 13 ذي القعدة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، عن انطلاق مهرجان ” صيف الشرقية 39 ” في 13 من شهر ذي القعدة ولمدة 10 ايام في الواجهة البحرية في الدمام، وبرعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ومن جانبه، أوضح أمين الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المهرجان في نسخته الجديدة يأتي بشكل مختلف عن السنوات الماضية، إذ تواصل الأمانة مهمة إسناد التنظيم والاعداد للمهرجان لطاقم من الشباب السعودي المتميز والذي أثبت كفاءته في تنظيم المهرجان خلال العاميين الماضيين.

وأضاف أنه سيتم إقامته في 8 خيم كبيرة ” مكيفة ” ، والتي ستحتضن أكثر من 50 فعالية متنوعة موجه للعائلات والشباب والأطفال، ويحظى بمشاركة ودعم من الهيئة العامة للترفيه، والتي تعتبر مشاركة مهمة سيكون لها الأثر الكبير في المهرجان.

وأشار إلى إنه يتضمن خيمة البهو الرئيسي والتي تعتبر الشريان الرئيسي للمهرجان، والتي تمكن الزائر من التجول عبر جميع أركان وخيم الفعاليات المتنوعة، بالإضافة إلى خيمة الفعاليات الرئيسية والتي تتسع لأكثر من 1200 زائر، وستحتضن أهم وأكبر الفعاليات في المهرجان.

وتابع: ” سيتم للمرة الأولى في المهرجان إقامة خيمة ” الترامبولين ” وهي مخصصة لعشاق الإثارة والمغامرة، حيث سيخوض الزائر جولة خاصة للتحدي وخوض تجربة ألعاب الترامبولين وغيرها من الألعاب الهوائية بمساحة ترفيهية بحتة للعب والمتعة. ”

وأردف قائلًا: ” تم تخصيص خيمة للتزلج، وهي إحدى الفعاليات الهامة التي تم استحداثها في المهرجان، والتي من المتوقع أن تستقطب العديد من الفعاليات والعروض المشوقة للزائرين، إضافة إلى أتخصيص خيمة خاصة للسلامة المرورية والتي ستشرف عليها شركة أرامكو السعودية. “