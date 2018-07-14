معرض ” القيادة والسلامة ” بجدة: النساء ينجذبن للتوعية بالمخالفات.. والرجال لصيانة السيارات

سعيد العجل(صدى):

تفاعل عدد كبير من الأسر وزوار معرض ” القيادة والسلامة ” الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء في مدينة جدة على مدار ثلاثة أيام مع برامج القيادة الآمنة وصيانة الأجزاء الرئيسية بالسيارة والتوعية بالمخالفات والإرشادات المرورية.

وحظي المعرض، الذي تُختتم فعالياته مساء اليوم السبت في ” رد سي مول ” تحت شعار ” القيادة الآمنة ” ، بحضور مكثف من الأسر للتعرف على البرامج التفاعلية، حيثُ شارك الزوار في تطبيق عملي على كيفية صيانة الأجزاء الأساسية بالمركبة، وبرامج خاصة بالتأكد من سلامة السيارة كالإطارات والبطارية، ونظام التبريد، وهو الجانب الذي تفاعل معه العديد من الرجال بشكل أكبر، فيما ركزت النساء المشاركات في المعرض على الجانب التوعوي الخاص بالإشارات والمخالفات المرورية، والإشارات التحذيرية في لوحة قيادة المركبة، عن طريق مسابقة تفاعلية شملت الزوار من الجنسين.

كما ركزت النساء بشكل أكبر أيضاً على الجانب التوعوي الخاص بالسلامة في المركبة، وتعريف الأم بأنواع المقاعد الإضافية المستخدمة للأطفال، وكيفية استخدامها بما يتناسب مع عمر الطفل، فيما شارك العديد من الأطفال بالتفاعل مع المعلومات والنصائح والإرشادات المقدمة من قبل المختصين بالشركة.

ويشهد معرض ” القيادة والسلامة ” ، الذي انطلقت فعاليته يوم الخميس الماضي، تنفيذ تجربة جهاز ” محاكاة القيادة ” للتوعية بالقيادة الآمنة، والحصول على تقرير المخالفات المرورية، حيث يشرح مدربي ” السعودية للكهرباء ” لوائح وأنظمة المخالفات، ويقوم المختصون بتوجيه الإرشادات اللازمة للزوار والتنبيه على المخالفات ومخاطرها.

يُذكر أن معرض ” القيادة والسلامة ” يستهدف في مرحلته الأولى خلال شهري يوليو وأغسطس عدد كبير من مناطق ومدن المملكة، أهمها: الرياض وجدة والخبر والجبيل وتبوك وحائل وبريدة وأبها وجازان، وذلك لترسيخ الوعي بالقيادة الآمنة لجميع أفراد العائلة.