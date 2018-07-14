إدارة تعليم الجوف تبدأ بتدريب 3800 معلما ومعلمة غدا

الجوف(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات، استعداداتها لتدريب نحو 3800 معلماً ومعلمة بدءاً من يوم غدٍ الأحد، وذلك ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الإدارة سخرت ما يلزم من الإمكانات لتقديم برامج تدريبية نوعية للمعلمين والمعلمات، بحيث يمكن من خلالها تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإدارية والتربوية في العمل التربوي، وتأهيل المعلمين والمعلمات بما يتناسب مع متطلبات التربية الحديثة.

وبين أضاف انه سيتم تقديم 96 برنامجاً تدريبياً للمعلمين و 48 برنامجاً تدريبياً للمعلمات، ويقدمها 50 مدرباً و 31 مدربة، في المراكز التدريبية في كل من سكاكا ودومة الجندل وطبرجل وصوير ومركز التدريب التربوي الرئيسي بسكاكا ومركز التدريب التربوي بدومه الجندل ومركز التدريب التربوي بطبرجل والمدرسة الثانية المتوسطة بصوير ” بنات ” .

يذكر أن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية يهدف إلى تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمار فترة الاجازة الصيفية وعودة الكادر الإداري والتعليمي، إضافة إلى رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية.