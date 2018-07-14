صالح العمري قائدا لثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بحي الواحة

سعيد العجل(صدى):

صدر قرار مدير التعليم بمنطقة الرياض سعادة الأستاذ حمد الوهيبي بنقل الأستاذ صالح بن ناصر العُمري قائد ثانوية رياض التربية الحديثة إلى قيادة ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بحي الواحة .

والأستاذ صالح من الكفاءات والخبرات القيادية التربوية المشهود لها بالتميز فهو عضو في العديد من اللجان المتخصصة في مجال التربية والتعليم وقد حصل خلال عمله على العديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم كان آخرها حصوله على المستوى الأول في جائزة ” إتقان الرائد ” للقيادات التربوية.