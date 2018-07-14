” الكلباني ” عن فتاة مسرح عكاظ: تعاقب وتنتهي القصة
عقّب الشيخ عادل الكلباني، على واقعة ” فتاة مسرح عكاظ ” ، والتي اندفعت خلال حفلة مهرجان عكاظ على المسرح لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق.
وقال ” الكلباني ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” فتاة أخطأت، أو قل فعلت منكرًا، ثم ماذا؟ تعاقب، تؤدب، وتنتهي القضية ” .
يُذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، كان قد كشف أنه تم إيقاف الفتاة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف، وإحالة القضية للنيابة العامة، وذلك وفق نظام مكافحة التحرش.
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سالم الهاجري[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 53 دقيقة
شكرا يا شيخ اثابكم الله
كشفت لنا معلومة كانت غائبة عن أذهاننا
طلال[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 52 دقيقة
كثرة هذي الحوادث في هذه الحفلات الله أعلم انها مدبرة يعتمدون أسلوب الصدمة ثم الصدمة حتى مع مرور الوقت يصبح الأمر اعتيادي ولا يلفت الإنتباه ويشرعن لاحقا ولا ينكر وأيضا يلتهي الناس بهذه الجانبيات عن الموضوع الأساسي والمصيبة الحقيقية الا وهي إقامة الحفلات بحد ذاتها
ماجد[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 51 دقيقة
بس “دكان” المنكرات لازال مفتوح يا شيخ! الأولى نسكر الدكان مو نعاقب اللي يشترون منه. 🙂
عمار[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 51 دقيقة
اعظم مصيبة ان يموت الخوف من الله ونحن على قيد الحياه !
qlq[ عدد التعليقات: 3169 ] نشر منذ 8 دقائق
ونعم واكرم فيك ياشيخ عادل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30853 ] نشر منذ 8 دقائق
الكلباني من الي يقلون أن الغناء مافيه شي
وهذي آخرت فتاويك ياشيخنا الجليل
اليوم تقول تصرف فردي
وغدآ سيصبح تصرف جماعي
وعلى قولةالمثل
إلي يدخل براسه بيدخل بكله
رابح صقر مسكين له سنين يغني على المسرح وفي المهرجانات
وفاتح يدينه وذراعينه
ولا وحده ضمته
لك الله يارابح😭😭😭
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30853 ] نشر منذ 5 دقائق
وين الشيخ الجليل صالح المغامسي
مايعلق على الموضوع بعد🤔