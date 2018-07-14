” الكلباني ” عن فتاة مسرح عكاظ: تعاقب وتنتهي القصة

علي القحطاني(صدى):

عقّب الشيخ عادل الكلباني، على واقعة ” فتاة مسرح عكاظ ” ، والتي اندفعت خلال حفلة مهرجان عكاظ على المسرح لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق.

وقال ” الكلباني ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” فتاة أخطأت، أو قل فعلت منكرًا، ثم ماذا؟ تعاقب، تؤدب، وتنتهي القضية ” .

يُذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، كان قد كشف أنه تم إيقاف الفتاة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف، وإحالة القضية للنيابة العامة، وذلك وفق نظام مكافحة التحرش.

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