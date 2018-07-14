بالصور.. الألوان تدخل إلى عالم الأشعة
دخلت الألوان إلى عالم الأشعة؛ حيث كشف علماء في نيوزيلندا عن أول صورة ملونة بالأشعة السينية بالأبعاد الثلاثة على إنسان مستعينين بتقنية من شأنها أن تحسن التشخيص الطبي.
وأوضحت منظمة ” سيرن ” أن الجهاز الجديد الذي يستند إلى التصوير بالأشعة السينية التقليدية بالأبيض والأسود يتضمن تكنولوجيا تعقب الجزئيات طورتها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ” سيرن ” لمصادم الهيدرونات الكبير الذي اكتشف العام 2012 ” بوزون هيغز ” .
وأشارت ” سيرن ” إلى أن: ” التصوير بأشعة إكس الملونة تنجم عنه صور أوضح وأدق، ويساعد الأطباء على توفير تشخيص أدق لمرضاهم” ؛ فيما أطلق على هذه التكنولوجيا اسم ” ميديبيكس ” ، وهي تعمل مثل كاميرا ترصد الجزئيات دون الذرية وهي تتصادم.
ومن جانبه، صرّح مطور التقنية هذه فيل باتلر من جامعة كانتربري إن: ” وسيلة التصوير الجديدة هذه قادرة على توفير صور لا يمكن لأي وسيلة أخرى توفيرها” ؛ فيما أكدت المنظمة أن الصور تظهر بوضوح تام الفرق بين العظام والعضل والغضروف، فضلاً عن حجم الأورام السرطانية وموقعها على سبيل المثال.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30271 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب زين