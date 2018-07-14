بالصور.. الألوان تدخل إلى عالم الأشعة

ويلينغتون(صدى):

دخلت الألوان إلى عالم الأشعة؛ حيث كشف علماء في نيوزيلندا عن أول صورة ملونة بالأشعة السينية بالأبعاد الثلاثة على إنسان مستعينين بتقنية من شأنها أن تحسن التشخيص الطبي.

وأوضحت منظمة ” سيرن ” أن الجهاز الجديد الذي يستند إلى التصوير بالأشعة السينية التقليدية بالأبيض والأسود يتضمن تكنولوجيا تعقب الجزئيات طورتها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ” سيرن ” لمصادم الهيدرونات الكبير الذي اكتشف العام 2012 ” بوزون هيغز ” .

وأشارت ” سيرن ” إلى أن: ” التصوير بأشعة إكس الملونة تنجم عنه صور أوضح وأدق، ويساعد الأطباء على توفير تشخيص أدق لمرضاهم” ؛ فيما أطلق على هذه التكنولوجيا اسم ” ميديبيكس ” ، وهي تعمل مثل كاميرا ترصد الجزئيات دون الذرية وهي تتصادم.

ومن جانبه، صرّح مطور التقنية هذه فيل باتلر من جامعة كانتربري إن: ” وسيلة التصوير الجديدة هذه قادرة على توفير صور لا يمكن لأي وسيلة أخرى توفيرها” ؛ فيما أكدت المنظمة أن الصور تظهر بوضوح تام الفرق بين العظام والعضل والغضروف، فضلاً عن حجم الأورام السرطانية وموقعها على سبيل المثال.