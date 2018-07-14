بالفيديو.. طبيبة تكشف طرق التأكد من حدوث الحمل في المنزل بدون فحوص

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة نهلة موسى أخصائية النساء والتوليد ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج صباح العربية ، أنه تختلف علامات وأعراض الحمل من امرأة إلى أخرى ومن حمل إلى آخر، فليست كل امرأة تواجه الأعراض نفسها.

مُشيره إلى أن أعراض الحمل الاولية ألم في أسفل البطن الترجيع تغير حاسة الشم وزيادتها ، آلام الصدر وانتفاخه .

وتابعت ، بالاضافة إلى أن العرض الأساسي لتأكد المرأة أنها حامل وهو غياب الدورة الشهرية ، وإذا أرادت المرأة أن تعرف إذا كان يوجد حمل من عدمه يكون بتحليل الدم والفحص الرقمي ولكن الافضل ان تنتظر لبعد غياب الدورة لتتأكد من الحمل .

وعن الحمل الكاذب قالت موسى ، انه حالة نفسية بأن يكون لديها رغبة شديدة في الحمل فتتخيل أن لديها أعراض الحمل .

وأوضحت موسى ، انه هناك تشابه كبير بين اعراض تعب الدورة الشهرية واعراض الحمل ، والفيصل بينهما هو إجراء الفحص المنزلي بعد مرور أيام من غياب الدورة .