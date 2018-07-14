مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام

جدة(صدى):

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، عبر مجمع صالات الحج والعمرة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام , قادمة من جمهورية بنغلاديش الشعبية وعلى متنها 419 حاجاً.

وكان في استقبال ركاب الرحلة مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن حمد البسام، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بدءاً من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث أنهت جميع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في المطار الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جميع أقطار العالم.

وشملت الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام, التي سبق أن اعتمدها معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي, التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وتهيئة الجهات الحكومية العاملة بالمجمع لمرحلة قدوم الحجاج وكيفية إنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي يهيئ ابتداءً من اليوم غرة ذي القعدة حتى الـ 6 من شهر ذي الحجة, كامل صالات السفر للرحلات القادمة فقط, ثم يتم إعادة تهيئته مرة أخرى بكامل مرافقه للرحلات المغادرة فقط, وذلك ابتداءً من الـ 14 من ذي الحجة حتى الـ 15 من منتصف شهر محرم القادم.

وتقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في أوقات الذروة بـ 3800 حاج في الساعة, حيث يضم 14 صالة سفر بها 136 منصة لإنهاء إجراءات السفر, و 192 منصة أخرى للجوازات، و 18 بوابة سفر, وعدد 10 سيور للحقائب، إضافة إلى صالتين للدرجة الأولى, و 100 موقف للحافلات، فضلاً عن ساحة وقوف للطائرات تتسع لـ 26 طائرة في وقت واحد.