منافسة قوية بين هاري كين وهازارد لحصد الألقاب

ماجد محمد(صدى):

يسعى عدة لاعبين للفوز بجوائز فردية في كأس العالم، حيث يتنافس الإنجليزي هاري كين والبلجيكي روميلو لوكاكو على لقب الهداف ويتواجد البلجيكي إدين هازارد ضمن أبرز المرشحين للقب الأفضل في كأس العالم.

ولازال هازارد يملك فرصة الفوز بالكرة الذهبية بالمونديال، رغم أن النهائي يجمع فرنسا وكرواتيا واللذان يضمان نجمين مرشحين للقب الأفضل في كأس العالم هما الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كليان مبابي.

ولم يتوَّج أي لاعب من الفريق الفائز باللقب بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في كأس العالم منذ نسخة 1994، وهو ما يعطي النجم البلجيكي فرصة قوية في حال استمرار تألقه وقيادته لمنتخب بلاده للمركز الثالث على حساب إنجلترا.

وسيحقق النجم الإنجليزي هاري كين حلمه بالفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في كأس العالم ليكون ثاني إنجليزي يفوز باللقب بعد غاري لينكير في نسخة 1986؛ فيما يحتاج لوكاكو لتسجيل هدف للانفراد بالمركز الثاني الذي يشاركه فيه كل من الروسي تشيرشييف والبرتغالي كريستيانو رونالدو بـ4 أهداف.