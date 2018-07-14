” توتال ” تحتل المركز الثاني كأكبر لاعب في سوق الغاز عالميا

وكالات(صدى):

كشفت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة ” توتال ” ، عن استكمالها صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستحواذ على أنشطة المنبع للغاز الطبيعي المسال لشركة إنجي، لتصبح ثاني أكبر لاعب في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم؛ مؤكدةً أنها ستقدم مدفوعات إضافية تصل قيمتها إلى 550 مليون دولار لـ ” إنجي ” إذا تحسنت أسواق النفط في السنة المقبلة.

ومن جانبه، صرّح ” باتريك بويان ” ، الرئيس التنفيذي لـ ” توتال ” في بيان أن الصفقة ستمنح الشركة حصة سوقية عالمية نسبتها 10%؛ لافتًا إلى أن الاتفاق سيشمل أن تدير المجموعة محفظة إجمالية تبلغ نحو 40 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2020 وستزيد حصتها في السوق الأمريكية مع حصولها على حصة 16.6% في مشروع كاميرون للغاز الطبيعي المسال التابع لـ ” إنجي ” .

وأكدت مصادر مصرفية ونفطية، أن شركة توتال الفرنسية تستعد لبيع ثلث حصتها في حقل لاجان تورمور للغاز بجانب أصول نفط وغاز أخرى في بحر الشمال في بريطانيا قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار، موضحةً أن عملية التخارج ستشمل حصصا في عدد من الحقول الأصغر حجما استحوذت عليها ” توتال ” في إطار صفقة أبرمتها عام 2017 بقيمة 4.95 مليار دولار لشراء وحدة النفط والغاز لشركة إيه.بي مولر-ميرسك، وجرى استكمال الصفقة في مارس.