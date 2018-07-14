نشر : منذ 50 دقيقة 1٬531 4 اخبار رياضية بالصور.. بعثة الهلال تطير إلى النمسا نواف السالم(صدى): غادرت، منذ قليل، بعثة فريق الهلال إلى النمسا؛ لإقامة معسكر إعدادي للفريق. وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يمتد المعسكر لمدة ٢١ يومًا، تحضيرًا للموسم المقبل. الوسوم:نادي_الهلال
طلال[ عدد التعليقات: 1936 ] نشر منذ 32 دقيقة
بالتوفيق لزعيم نصف الأرض 💙
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يوفقكم ويوصلكم سالمين وتحققون أكبر استفادة ممكنة من التمارين وترجعون أقوى وجاهزين لكل المنافسات
همس[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يودعكم السلامة ويحل عليكم التوفيق ويزيدكم ذهباً وجمالاً وابداعاً وسلامة 💙🏆
شجون[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يوفقكم استودعناكم الله وكحل عينك بهلالنا الله 😍💙