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بالصور.. بعثة الهلال تطير إلى النمسا

بالصور.. بعثة الهلال تطير إلى النمسا
نواف السالم(صدى):

غادرت، منذ قليل، بعثة فريق الهلال إلى النمسا؛ لإقامة معسكر إعدادي للفريق.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يمتد المعسكر لمدة ٢١ يومًا، تحضيرًا للموسم المقبل.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1936 ] نشر منذ 32 دقيقة

بالتوفيق لزعيم نصف الأرض 💙

[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يوفقكم ويوصلكم سالمين وتحققون أكبر استفادة ممكنة من التمارين وترجعون أقوى وجاهزين لكل المنافسات

[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يودعكم السلامة ويحل عليكم التوفيق ويزيدكم ذهباً وجمالاً وابداعاً وسلامة 💙🏆

[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يوفقكم استودعناكم الله وكحل عينك بهلالنا الله 😍💙

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