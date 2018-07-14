بالصور.. بعثة الهلال تطير إلى النمسا

نواف السالم(صدى):

غادرت، منذ قليل، بعثة فريق الهلال إلى النمسا؛ لإقامة معسكر إعدادي للفريق.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يمتد المعسكر لمدة ٢١ يومًا، تحضيرًا للموسم المقبل.