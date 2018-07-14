بعد انتشار عدوى ” السيكلوسبورا ” بأطعمتها.. أسهم ماكدونالدز تنخفض لـ 1.4%

واشنطن(صدى):

رصدت السلطات الصحية انتشار عدوى ” السيكلوسبورا ” ، ببعض الأطعمة بأكبر سلسلة مطاعم شهيرة في العالم ” ماكدونالدز ” بولايتي ” أيوا وإيلينوي ” الأميركيتين.

وتحقق السلطات الصحية في انتشار عدوى ” السيكلوسبورا ” ؛ بسبب تناول السلطة التي تقدمها مطاعم ” ماكدونالدز ” ؛ حيث أسفر ذلك عن انخفاض أسهم السلسلة العملاقة 1.4%.

وعن ” ماكدونالدز ” فقد أوضحت في بيان لها، أن أوقفت طوعًا بيع السلطات في نحو 3000 فرع بالولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس، وأنها نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدما في التحقيق.

من الجدير بالذكر أن عدوى ” السيكلوسبورا ” تُصيب الأمعاء الدقيقة وتسبب إسهالا شديدًا، حيث تنتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.