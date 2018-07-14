بعد انتشار عدوى ” السيكلوسبورا ” بأطعمتها.. أسهم ماكدونالدز تنخفض لـ 1.4%
رصدت السلطات الصحية انتشار عدوى ” السيكلوسبورا ” ، ببعض الأطعمة بأكبر سلسلة مطاعم شهيرة في العالم ” ماكدونالدز ” بولايتي ” أيوا وإيلينوي ” الأميركيتين.
وتحقق السلطات الصحية في انتشار عدوى ” السيكلوسبورا ” ؛ بسبب تناول السلطة التي تقدمها مطاعم ” ماكدونالدز ” ؛ حيث أسفر ذلك عن انخفاض أسهم السلسلة العملاقة 1.4%.
وعن ” ماكدونالدز ” فقد أوضحت في بيان لها، أن أوقفت طوعًا بيع السلطات في نحو 3000 فرع بالولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس، وأنها نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدما في التحقيق.
من الجدير بالذكر أن عدوى ” السيكلوسبورا ” تُصيب الأمعاء الدقيقة وتسبب إسهالا شديدًا، حيث تنتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 35 دقيقة
هل تعلم إن مصدر الأمراض السرطانية من اللحوم هو سببها ” الدم والعظام ” .. قبل طهى اللحم يجب إزالة العظام تماما قبل الطهى , ويجب إزالة وصفية الدم تماما قبل الطهى .. بعد ذلك غسيل اللحم ونقعة 24 ساعة ثم طبخة وبذلك قد أستفدت من طهى اللحوم .. أما بالنسبة لأكل اللحوم الصحة والفائدة ليست فى أكلة بل فى الشراب أو المرق فكمية اللحوم الذائدة عن الكمية المطلوبة لجسم الإنسان تسبب العديد من الأمراض .. كلما تناولت اللحم مرة أو مرتين فى الإسبوع هو الأفضل لأن يأخذ مدة كبيرة لتصفيتة من جسد الإنسان . السالمونيلا .. هذا المرض منتشر بالدول العربية لعدة أسباب عدم نظافة اللحم وطريقة إعداد اللحوم .. عندما تقوم بتقطيع اللحم بنفس الألة الحادة دون غسلها ثم تستخدمها فى نفس الوقت بتقطيع الخضار هذا يسبب مرض السالمونيلا وهو مرض الإسهال وذلك لعد النظافة فى المطبخ وأدوات الطبخ .
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 34 دقيقة
المشكلة ليست فقط فى اللحوم الفاسدة فقط .. هناك مطاعم تقوم وتخزين اللحوم بطريقة خاطئة تسبب السموم والأمراض بجسم الإنسان .. مثلا أدوات الطهى يجب غسلها وتعقيمها جيدا , حفظ اللحوم يجب أن تخزن فى أماكن ودرجات حرارة معينة , العامل الذى يقوم بالطهى يجب أن يكون لدية مواصفات نظيفة ومعقمة , المكان الذى يقوم بإعداد وطهى الطعام يجب أن يكون معقم ونظيف , خلطات التوابل المستخدمة بخلطها باللحوم يجب أن تكون طبيعية وليست مصنعة ورائيا , المياة المستخدمة فى غسيل اللحوم ونقعها فيها يجب أن تكون نظيفة من قبل فلتر المياة أو براميل المياة . عندما تذهب لشراء اللحوم مثلا حتى من أكبر المحلات التجارية للأسف لايضع صاحب المتجر كلمة ” حلال ” ولطمئنة المستهلك يجب أن يكتب على مصدر اللحوم حلال – مصدرها – طريقة الدبح إسلامية – تاريخ الصلاحية – كمية ونوع المكونات الغذائية لنوع اللحم .. هناك دول يتم إستيراد اللحوم منها تكون نوع التربة الغذائية للحيوان ملوثة إشعاعيا أو كيماوية أو إستخدام أعشاب مصنعة ورائيا أو بسبب مخلفات الحروب بالإضافة هناك دول تقوم بذبح اللحوم بطرق غير إسلامية مثل ” الخنق – سعق الكهرباء – الصيد بالمتفجرات – الصيد والقتل بشباك محرمة لقتل الحيوان .
طلال[ عدد التعليقات: 1936 ] نشر منذ 22 دقيقة
عقبال مايتسكر الى الابد في العالم كلو
اكثر مطعم سبب لهالجيل سوء تغذيه وامراض سمنه ..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 22 دقيقة
اكيد اللحوم الغير معروف مصدرها
وشعبنا مايقصر سرا السيارات على بعد كيلو عشان ماكدونالدز اللي مايسوى بصله